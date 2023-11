Serpenti e acqua che cadeva dal soffitto | la confessione drammatica di Tacconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) "Dopo la seconda operazione avevo molte allucinazioni:in terra, ragni sulle pareti,che scendeva dal": Stefanolo ha raccontato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin su Canale 5. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale è tornato in televisione per raccontare il recupero dopo l'aneurisma che lo ha colpito nell'aprile 2022. "Il cervello è delicatissimo - ha proseguito-. Mi arrabbiavo perché quando dicevo di vedere i cavalli correre fuori dalla finestra nessuno mi credeva. Poi i vuoti di memoria nel periodo post-operatorio. Non ricordavo cosa avessi mangiato a pranzo, ma mi rivenivano in mente episodi di trent'anni fa. Devo il mio recupero a Padre Pio, la fede è stata per me molto importante". Nel corso dell'intervista, l'ex portiere ha parlato anche di ...