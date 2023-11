Serie C | pari nel finale del Padova con la Pergolettese Nel Girone C il Benevento non stecca il colpo

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) Si è chiuso il lunedì che ha fatto passare in rassegna la quindicesima giornata dellaC. Nella serata è stato tempo di partite che riguardavano tutti e tre i gironi con risultati che hanno lasciato spazio a qualche sorpresa. Per esempio, nelA è ila soffrire fino all’ultimo contro lae ad uscire dal campo con un punto, buono, per quello che si è visto nel campo. Vanno avanti i padroni di casa nel secondo tempo con la rete di Mazzarani. Il match neldiventa un assalto da parte del: assalto che premia al minuto 86? con il gol di Belli. Perde terreno ilche vede il Mantova allungare di due lunghezze in vetta alla classifica. NelB, invece,per il match playoff fra ...