Serie B | Balata | «Il calcio prenda l’entusiasmo dal tennis»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le parole di Mauro, presidente della LegaB: «Abbiamo il problema degli stadi che è gigantesco e va affrontato» Mauro, presidente della LegaB, è intervenuto nel corso del convegno Cambiare per vincere insieme. Lo sport contro la violenza sulle donne. Di seguito le sue parole, con i complimenti anche alla nazionale italiana diper la vittoria della Coppa Davis. COSA PUO’ PRENDERE ILDAL– «Speriamo chetanto entusiasmo. Dobbiamo cercare di procedere verso una modernizzazione del sistema ed essere più competitivi, oggi non lo siamo. Abbiamo il problema degli stadi che è un problema gigantesca che prima o poi andrà affrontato cercando di far sì che chi vuole investire possa essere messo nelle ...