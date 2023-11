Serie A | un guasto allo stadio della Juventus ha impedito all’Inter di farsi la doccia dopo il ‘Derby d’Italia’

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 27 novembre 2023) 2023-11-27 14:49:18 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: I giocatori dell’Inter non potevanolaquesta domenicaStadium al termineserata di ieriTurno il derby d’Italia di campionato contro la(1-1) per une tornano nel capoluogo lombardo senza un’adeguata pulizia. Unche ha interessato le pompe e la pressione dell’acqua hadi godersi unacaldala fredda notte di Torino, che durante la partita ha raggiunto i 4 gradi, secondo quanto riportato questo lunedì. ‘La Gazzetta ...