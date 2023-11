Serie A | Inter e Juventus pareggiano | il Milan accorcia in classifica

Allegri: 'Preso gol da polli. Restiamo a +9 sulla quinta'. Elogio a Vlahovic

Le parole di Allegri dopo Juve -Sulla corsa scudetto : "L'obiettivo è quello di entrare nei primi quattro posti, intanto comunque abbiamo mantenuto i 9 punti di vantaggio sulla quinta. La ...

Addio Serie A e Inter beffata: il Chelsea si porta via il bomber CalcioMercato.it

Serie D. Gli highlights e le interviste di Chions-Montecchio 0-1

Gli highlights di Chions-Montecchio Maggiore 0-1, disputata oggi per la 13^ giornata di campionato nel girone C di Serie D. In gol Visinoni al 17' del primo tempo. A seguire, le dichiarazioni ...

Serie A, Juventus-Inter 1-1: Lautaro risponde a Vlahovic

Termina 1-1 la partita tra Juventus e Inter, andata in scena alle 20:45 all'Allianz Stadium. Due gol entrambi segnati nel primo tempo. Vlahovic ha portato ...