Sei punti per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio

(Di lunedì 27 novembre 2023) Parlare di prevenzione del rischio sismico può sembrare una questione tra pochi addetti ai lavori, per lo più architetti e ingegneri. Siamo abituati a imbatterci in campagne di prevenzione nel campo medico che informano i cittadini sui rischi di una tardiva diagnosi o di un inadeguato stile di vita che può compromettere lo stato di salute. La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, dai Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti, si prefigge un obiettivo analogo. Siamo consapevoli che il rischio sismico non si può annullare, possiamo però intervenire con adeguate misure per mitigarlo, riducendone l’impatto in termini di vite umane e, in un quadro di sostenibilità, di danni economici rilevanti per il territorio. È un tema che riguarda tutti i cittadini, i quali, analogamente a quanto accade per le campagne di prevenzione medica, vanno informati ...