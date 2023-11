Se prima hanno sbagliato | non facciamolo noi | da Giorgetti una stoccata a sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) "Quando si dice non bisogna fare deficit, non bisogna far debito. No, non bisogna far debito. A margine di un Ecofin, il ministro tedesco, di cui sono abbastanza amico, mi dice: sono molto preoccupato per l'aumento dei tassi, l'anno prossimo pagherò 40 miliardi di tassi di interesse. E io gli ho risposto, è io che ne pago 90 cosa dovrei dire? La differenza sono 50 miliardi ed è quanto ogni anno il ministro delle finanze italiano - oggi sono io domani un altro - è la differenza di cui si deve farsi carico e sottrae" ai contribuenti. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlointervenendo al Forum Internazionale del Turismo. "Ecco perché se quelli dinon dobbiamo sbagliare noi", ha aggiunto.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev