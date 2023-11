Se il negazionismo dilaga a sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un grande classico della psicopatologia è il meccanismo della “proiezione”: scaricare sugli altri colpe, criticità, aspetti negativi, che in realtà sono propri («il cattivo sei tu», quando invece il problema è tutto mio). È uno strumento di difesa tipico delle personalità nevrotiche e insieme fragili: si rifiutano di guardarsi dentro o non hanno sufficiente forza per farlo, e preferiscono attribuire a fattori o persone esterne la causa dei propri disturbi. Il guaio è che questo meccanismo così arcaico e prevedibile è diventato un vero e proprio format dellapolitica: scagliare verso i nemici accuse che hanno qualcosa di autobiografico, aggredire gli altri attribuendo loro comportamenti propri, denunciare nell'avversario modalità di comportamento che invece sono divenute abituali per il mondo progressista. Si pensi a un paio di termini che corrispondono a due ...