Se a uccidere una madre è il figlio 15enne

(Di lunedì 27 novembre 2023) È diventata definitiva la sentenza di condanna per omicidio aggravato, nei confronti del minore, all’epoca quindicenne, che ha ucciso la, la trentaduenne Valentina Giunta. La sentenza di condanna, per omicidio aggravato, nei confronti del ragazzo era stata emessa dalla Corte d’assise d’appello per i minorenni di Catania, il 26 maggio 2023 scorso, in conferma di quella di primo grado emessa il 23 gennaio a conclusione del processo celebrato col rito abbreviato. Il 21 novembre, infatti, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai difensori del ragazzino reo confesso, già detenuto, in merito alla condanna a 16 anni. Il provvedimento di esecuzione della pena è stato notificato al suo legale, l’avvocato Francesco Giammona. Il quindicenne, quando fu arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, confessò subito l’assassinio della ...