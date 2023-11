A 9 anni lavora come ambulante in spiaggia. Assente da scuola - chiede aiuto : “Voglio solo essere un bambino”

Bambino di due anni trovato morto in uno scuola bus in Brasile

Scuola, un bambino di 8 anni lasciato solo in classe perché "iperattivo": il ministro dell'Istruzione avvia verifiche

Avanzata inoltre una richiesta di avere accesso ai verbali delle assemblee sulle riunioni di docenti e genitori della classe del. Il Garante dell'infanzia ha subito chiesto alladi '...

Alunno iperattivo in classe, i compagni non lo vogliono e i genitori non mandano i figli a scuola per protesta Orizzonte Scuola

Inserimento e competenze sono un fatto tecnico, l’inclusione è un fatto politico

alla scuola, al quartiere ecc.), che hanno una visione del mondo e che sanno trasmetterla alle generazioni che succedono loro. Altro esempio, l’ABA (Analisi Applicata del Comportamento) per i bambini ...

Osnago: la festa dell'albero aggrega le famiglie

Pianticelle inserite nel terreno e alberelli realizzati nei lavoretti dei bambini della scuola elementare “C. Collodi”. È stata celebrata così la Festa dell’albero a Osnago. Alla crescita delle piante ...