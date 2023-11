Screening oncologici | nuova tappa in Irpinia dei camper dell’Asl

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con iper lodella mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina). Per le donne dai 50 ai 69 anni sarà possibile aderire allodella mammella, con l’esecuzione gratuita della mammografia, e per le donne dai 25 ai 64 anni sarà possibile aderire allodel collo dell’utero con l’esecuzione del Pap test. Sabato 2 dicembre le unità mobilidalle ore 9.00 alle ore 14.00 farannonel Comune di Pago del Vallo di Lauro in Via Passeggiata. Per prenotazioni tel. 3505235146 (Amdos Forino) Il cancro della mammella e quello del collo dell’utero (o ...