Scott Pilgrim - La serie | l' autore gela i fan | Probabilmente non ci sarà una Stagione 2

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 novembre 2023) La versione anime dimoltonon tornerà con una secondasu Netflix. Nel corso di un'intervista concessa a Rolling Stone, i creatori di- Lahanno confermato che al momento non stanno lavorando a una2 dellaappena arrivata su Netflix. Bryan Lee O'Malley e BenDavid Grabinski, infatti, hanno risposto sull'eventualità di continuare la storia die Ramona e di tutti gli altri personaggi in una seconda, ammettendo che al momento la storia è conclusa: "Per ora si tratta di una storia autonoma. Ci è piaciuto molto quello che abbiamo fatto. Abbiamo messo tutto lì dentro. Non abbiamo altre idee in fase di sviluppo. Le …