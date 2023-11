Scomparsa Kimberly Bonvissuto | Procura | È in Italia | sta bene | allontanamento volontario

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 27 novembre 2023), la giovane 20ennedalla sua abitazione a Busto Arsizio (Varese) da lunedì scorso sarebbe ine starebbe. "All'esito delle indagini finora svolte e sulla base degli elementi verificati l'diè da ritenersie non causato da intimidazioni o minacce. Per quanto constatato, almeno sino a qualche giorno fa, la ragazza è in territoriono e in buone condizioni di salute. La famiglia è stata informata di questi attuali sviluppi", dichiara in una nota iltore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino. Il pubblico ministero delladi Busto, che coordina le ricerche, ha aperto un fascicolo sulla: si ...