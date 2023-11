Scomparsa di Kimberly Bonvissuto | ecco le ipotesi degli inquirenti

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) che hanno aperto un fascicolo per attivare le ricerche Proseguono senza sosta le ricerche di, la giovaneda Busto Arsizio lo scorso 20 novembre. Le forze di polizia hanno esteso le ricerche anche al di fuori dei confini comunali, tuttavia ora le lorosarebbero orientate all’allontanamento volontario. Sarebbero stati evidenziati elementi fondati a supporto di questa tesi, anche se nessun dettaglio è stato reso noto e sulle investigazioni verte il massimo riserbo. La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo sulla. Per ora si tratta di un fascicolo non costituenti reato, ovvero senza capi di imputazione né indagati. Ciò permette agli investigatori di acquisire la denuncia died effettuare tutti gli accertamenti tecnici per ...