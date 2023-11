Sciopero | Bomabrdieri Uil | ' domani aspettiamo risposte Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "Noi stiamo facendo il nostro percorso di mobilitazione in modo coerente con quanto fatto nel corso di questi mesi. Abbiamo presentato delle piattaforme unitarie, abbiamo svolto delle grandi manifestazioni unitarie. Il governo sui grandi temi che noi abbiamo posto - i salari, la sicurezza, il recupero del potere d'acquisto, il Fisco e soprattutto le pensioni - non solo non ha dato, ma ha peggiorato le condizioni". Lo ha detto il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a Palermo. "Oggi è più difficile andare in pensione, chi ci va con i vecchi requisiti prende di meno e ci sono più di 60 miliardi di risparmi previsti in Manovra. Continuiamo a chiedere al governo di smentire questa cifra, pero' non lo fa. Vedremonell'incontro con il presidente del Consiglio, se almeno la parte che riguarda i medici e i ...