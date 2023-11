Sciopero 15 dicembre | è guerra tra Salvini e Landini Il ministro | «Farò tutto quello che la legge mi permette» Il leader della Cgil | «La precettazione è un attacco alla libertà»

(Di lunedì 27 novembre 2023) «Il diritto allocontinuerò a garantirlo perché la Costituzione lo prevede, però penso all’altroannunciato per venerdì 15sotto Natale:che lamiper ridurre al minimo i disagi». Parola deldelle Infrastrutture e dei trasporti, Matteoche si sta scontrando in queste ore con ilMaurizio. «Se qualcuno pensa di lasciare a piedi 20 milioni di italiani per rivendicazioni spesso politiche – ha aggiunto – e non sindacali faràquanto lami».in vista? «Una ...

Sciopero 15 dicembre, Salvini: "Farò tutto quello che legge mi permette"

Per lodel 15, un altro venerdì, sotto Natale, farò tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi per pendolari, studenti e lavoratori". Quindi ha ribadito: "...

Sciopero del 27 novembre rinviato al 15 dicembre. I sindacati sfidano il ministro Salvini RomaToday

Trasporti, sciopero rinviato al 15 dicembre LA STAMPA Finanza

L'attore Fabrizio Bentivoglio e il musicista Ferruccio Spinetti per la lettura d'autore per Corto Dorico Film Fest

2' di lettura Ancona 27/11/2023 - Sabato 2 dicembre, alle ore 18, al Cinema Italia inaugura il ricco cartellone un appuntamento imperdibile – realizzato in collaborazione con AMAT – che vede protagoni ...

Nursing Up De Palma: «Arrivano in Lombardia, come promesso da Bertolaso, i primi infermieri dall'America Latina,

Nursing Up De Palma: «Arrivano in Lombardia, come promesso da Bertolaso, i primi infermieri dall'America Latina, per rimpiazzare l'enorme carenza di professionisti» Un gran numero di infermieri ...