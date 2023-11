Scienza | creato il “tattoo” ultrasottile; riproduce le sensazioni tattili

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un dispositivoindossabile, in grado di riprodurre la sensazione del tocco in modo localizzato. E’ questo il nuovo dispositivo sviluppato dai ricercatori dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT) all’interno del Center for Materials Interfaces, a Pontedera, e descritto in una recente articolo sulla rivista Advanced Electronic Materials. Il tatto e’ uno dei sensi principali e toccare cio’ che ci circonda, e percepireprovenienti da stimoli esterni, e’ infatti una capacita’ quasi completamente automatica, che fa parte della vita di tutti i giorni e che risulta essenziale per svolgere innumerevoli compiti. Replicare artificialmente lepotrebbe, quindi, avere molteplici usi, come per esempio il riprodurre feedback sensoriali nelle persone che hanno subito ...