Sci alpino | Rossetti quinta a Killington | “Non me l’aspettavo | ma scio con fiducia da inizio anno”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Prima italiana dal 2017 a chiudere in top 5 uno slalom di Coppa del Mondo, Martaha commentato il suo risultato ottenuto aal sito della Fisi: “Non avrei mai immaginato di arrivare al quinto posto. Tuttavia sto sciando bene da, perciò ero consapevole di avere nei piedi un risultato positivo. Ho rivisto il video tra la prima e la seconda manche e, con mia sorpresa, ho notato che avevo un gran margine di miglioramento. In queste condizioni posso dire la mia e proverò a portare questa positività anche nei prossimi impegni“. L’azzurra ha poi raccontato: “Già a Levi stavo bene e, anche se il risultato è mancato, non mi sono perduta d’animo. Prima della gara ci siamo allenate bene, la neve era compatta come piace a me. Sono felice anche per le mie compagne di squadra. Questi risultati aiutano ...