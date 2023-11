Sci alpino | Cdm femminile 2023 2024 | otto gigantiste per il doppio appuntamento di Mont Tremblant

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) Chiuso il fine settimana di Killington, dove sono andati in scena un gigante e uno slalom speciale, la Coppa del Mondofa tappa in Canada. Sonole azzurre convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per ilcon il gigantesull’inedita pista di, dove si svolgeranno sabato 2 e domenica 3 dicembre (prima manche alle ore 17.00, seconda manche alle ore 20.00) il terzo e quartodella stagione. La formazione ricalca quella che ha preso parte sabato scorso alla gara di Killington, con al via Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elisa Platino, Beatrice Sola e Asja Zenere. SportFace.