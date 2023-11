SBS sconfitta a testa alta A Reggio Calabria un ko con rimpianti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un’ottima prestazione non basta alla SBS Montello Bergamo per uscire con la vittoria dal Palacalafiore di. I ragazzi di Ilario Narra, che dovevano fare a meno ancora una volta dei tre sudamericani (Joel Gabas, Lucas Silva e Paola Klokler), hanno giocato una partita di grande intensità e grande coraggio per restare agganciati fino all’ultimo al team di casa. Dopo essere stati sotto anche di 15 punti, gli orobici si sono riavvicinati nell’ultimo quarto arrivando a un ‘meno quattro’ che ha fatto sperare. Poi, un errore in attacco e un paio di canestri dei calabresi hanno fissato il risultato sul 53-44, ma in vista del ritorno si tratta di un punteggio che è possibile pensare di ribre. “In questa partita – sottolinea Davide Carrara, giocatore e responsabile basket di SBS – tutto il gruppo si è dimostrato perfettamente ...