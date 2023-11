Sarri “Mi aspetto risposte | ora serve resettare”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Non voglio avere segnali ora, ma domani. Abbiamo perso una partita per superficialità e quindi la squadra deve rispondere sul campo. L'intervento c'è stato, l'ha fatto il direttore e sono contento perchè ce n'era bisogno. Adesso, devo scegliere tra questi giocatori senza remore. Dopo il ritiro è cambiato qualcosa, ma è inutile parlare di tattica quando una squadra entra in campo meno cattiva degli avversari. Se un ambiente, cambiando allenatori e giocatori, continua ad avere problema di mentalità, è probabile che sia un problema ambientale. Accorgimenti tattici? Il Barcellona ha dominato in Europa giocando sempre allo stesso modo, questi sono discorsi da bar che non mi interessano”. Così Maurizio, allenatore biancoceleste, torna sul momento della Lazio alla vigilia della sfida di Champions ...