Sarri e la mentalità | “Colpa dell’ambiente” Poi sulla squadra | “Lo spirito era giusto Poi…”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il tecnico biancoceleste alla vigilia della sfida di Champions League contro il Celtic: “Il ritiro è stato fatto ad alti livelli. Poi qualcosa è cambiato” Al termine di Salernitana-Lazio, sesta sconfitta in tredici gare di campionato, Maurizioaveva lanciato segnali sul suo futuro, mettendosi in discussione: “Se laè mia, dirò a Lotito di cambiare”. Oggi, a 48 ore di distanza dal ko di Salerno e alla vigilia della sfida di Champions League contro il Celtic, il tecnico è tornato a lanciare messaggi chiari alla: “I segnali dopo Salerno? Non voglio segnali ora, ma domani. Abbiamo perso una partita per superficialità, mancanza di determinazione. Abbiamo perso in maniera brutta, ladeve rispondere non a parole, ma sul campo”. Maurizioè alla terza stagione alla guida della ...