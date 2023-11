Santacroce | “Napoli | che vittoria a Bergamo”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 novembre 2023) Su Vikonos Web Radio/Tv durante “Febbre a 90”, è intervenuto Fabiano. Queste le sue parole: “Aè stata unache oltre a portare punti importanti, dà morale, serviva in questo momento per iniziare col piede giusto l’era Mazzarri. Soprattutto all’alba di un mese di partite terribili che attendono il”. Il mercato degli svincolati per sostituire gli infortunati Mario Rui e Olivera? “Non conviene, un conto è allenarsi da soli, un altro è farlo con la squadra, chiunque sia non entrerebbe in condizione, meglio adattare qualcuno come Juan Jesus o puntare su Zanoli che secondo me è fenomenale, ha solo la sfortuna di avere davanti il miglior terzino destro italiano, ma è giovane e ha bisogno di giocare. A questo punto lo dirotterei a sinistra, del resto Mazzarri su quella fascia anni ...