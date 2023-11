Sanremo 2024 | Giovanni Allevi ospite della seconda serata

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 27 novembre 2023)- Tg1 Nuovo annuncio riguardante il Festival di. Amadeus è intervenuto questa sera in studio al Tg1 delle 20.30 per rivelare chesaràdi mercoledì 7 febbraio. Il compositore di fama internazionale, ancora impegnato nella sua battaglia più dura, quella contro il mieloma multiplo, suonerà di nuovo il pianoforte sul palco dell’Ariston di, dopo quasi due anni di lontananza dalle scene. In collegamento al tg, è lo stesso Maestro a salutare il pubblico dando appuntamento al Festival: “Sono davvero onorato per questo invito a. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al ...