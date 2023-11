Sanità | Prandi Vidierre | con i Big Data e l' AI si abbatterebbero le liste d' attesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) - 27 novembre 2023. Abbattere led'? “Oggi sarebbe possibile, attraverso l'utilizzo dei Bige l'intelligenza artificiale”. Lo pensa Gianni, fondatore e membro del Cda di, società che si occupa da anni proprio di Bige intelligenza artificiale. “Le attese, lunghe anche mesi, prima di una visita sono uno dei tasti più dolenti per laitaliana – spiega- l'ultimo rapporto di Cittadinanza Attiva presenta una situazione desolante: per un intervistato su tre, questo è il problema dei problemi, che può condannarti prima che si trovi il tempo di avere una diagnosi”. Eppure, secondo, per questa sindrome esiste una terapia: ricorrere ai bige ...