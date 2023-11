Sangiuliano | “Napoli è una capitale culturale globale”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“è per la sua storia e identità una, ce lo dicono le pietre che ci parlano quotidianamente. Oggi consacriamo questo ruolo della città e non era scontato che questo momento avvenisse qui a, abbiamo lavorato affinché si facesse qui questo importante simposio internazionale”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro, arrivando a Palazzo Reale aper aprire i lavori della Conferenza Unesco Cultural Heritage in the 21st Century. Il ministro ha spiegato che obiettivo della Conferenza “è definire un’agenda comune su grandi temi che riguardano la tutela del patrimonio artisticoperché il patrimonio credo sia cresciuto nel cuore e nella mente dei cittadini ...