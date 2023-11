Salvini non si ferma | ignora ancora il diritto allo sciopero | “Pronto a fare tutto ciò che posso per ridurre i disagi”

"Non una di meno" - slogan contro Meloni e Salvini Ma che cosa c’entra il governo con il femminismo?

"Solidarietà non valga solo per la Cgil". Assalto alla sede di Pro Vita : l'ira di Salvini | Video

Assalto alla sede di Pro Vita : "Non riprendete". Salvini : solidarietà solo per la Cgil?

Scuola senza voti - tuona Salvini : “Non sono d’accordo - togliere il merito non fa bene ai ragazzi - così sono viziati”

**Open Arms : Salvini non viene in udienza ma difesa non chiederà rinvio processo**