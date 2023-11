Salerno | mercoledì la presentazione del libro di Paonessa

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti29 novembre 2023, alle ore 18,00, presso la Casa del Volontariato in via Patella (traversa del c/so V. Emanuele tra il civico 88 e 90) a, l’Associazione “Memoria in Movimento” – che di recente ha celebrato i primi dieci anni di attività – ha organizzato ladel“Una Rosa nel cuore” di Giovanni. La serata sarà introdotta e coordinata da Maria Di Serio, vice-presidente dell’Associazione “Memoria in Movimento” e si confronteranno con l’autore Mary Abbondanza e Massimo Angrisano, protagonisti a loro volta di quegli anni. Il, edito da De Nigris Editori e arricchito da una postfazione di Luisa Cavaliere, racconta un intenso periodo della storia politica e sociale italiana, dal 1968 al 1979, rielaborato attraverso ...