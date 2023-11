Salerno | luci speciali per gli angeli del Giardino del Mandorlo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è anche una nuvoletta per Giulia Cecchetin ed una per Fulvio Maffia, neldegli amici del, l’area che a partire dalla volontà di Fabio Bassi, il papà di Asia, morta prematuramente per leucemia, ospita il ricordo di tanti giovani morti tragicamente. Fabio, insieme agli altri genitori, ha arredato ildove sono state installate anche delleper il Natale. A sorvegliare sulle animec’è anche una nuvoletta che ricorda nonno Aniello, il papà del vice sindaco di, Paky Memoli che abitava a pochi passi dai giardinetti situati sul lungomare di, nei pressi dell’Ostello della Gioventù mai aperto. Fabio ha voluto, tra tanta emozione, anche ricordare il suo amico fraterno, Fulvio Maffia, ...