Sainz, un finale da dimenticare: 'Due gare difficili da digerire'

Zona punti fuori portata perUndi stagione difficile per, condizionato dall'incidente nelle libere 1 di Las Vegas e da quello subito al venerdì di Yas Marina , che ne ha limitato ...

Las Vegas e Abu Dhabi lasciano l'amaro in bocca a Sainz, autore di un'ottima stagione per il potenziale della Ferrari a disposizione. La gara di Yas Marina corre via aspettando una SC che non arriverà ...

