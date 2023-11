Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Una risoluzione del ministero delle Finanze russo attribuisce ai governi locali di, Inguscezia, Tuva, e alle amministrazioni insediate danelledell', la responsabilità diretta del deficit di bilancio e chiede loro un impegno, da formalizzare entro il 18 dicembre, per colmare lo squilibrio fra spesa e gettito per poter continuare a ricevere gli aiuti di. Il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 varato dal Parlamento russo destina, non è certamente dominato dai sussidi per queste otto. A farla da padrone sono le spese per la difesa nazionale, a cui viene destinata la cifra record equivalente a 120,8 miliardi di dollari, e spese ...