Russia e Ucraina stanno combattendo soprattutto con i droni

(Di lunedì 27 novembre 2023) Domenica il Cremlino ha fatto sapere che l’aveva tentato di attaccare Mosca con ventiquattrodurante la notte precedente. Aveva poi annunciato un successo del suo sistema difensivo facendo sapere di averli abbattuti: gli attacchi sulla regione di Mosca – che circonda ma non include la capitale – e su altre quattro province a sud e a ovest non avevano prodotto alcuna vittima. Come riporta Cnbc, alcuni canali russi di Telegram hanno riferito che un drone si è schiantato contro un condominio di 12 piani nella città russa occidentale di Tula, a circa centottanta chilometri a sud di Mosca, ferendo un residente e spaventando altri. Alcune fonti hanno ipotizzato che le forze ucraine avessero schierato un tipo di drone mai visto prima nel presunto attacco, sottolineando alcune somiglianze con le armi di fabbricazione iraniana che Mosca impiega ...