Roma | venditori abusivi in piazzale Ostiense | sequestrati 1 200 chili di merce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Prosegue l’impegno delle forze dell’ordine contro il commercio abusivo. Periodicamente i Carabinieri svolgono controlli nelle aree in cuiirregolari posizionano la propria. E intradei Partigiani – via delle Cave Ardeatine e, i Carabinieri della CompagniaEUR, unitamente a personale della Polizia diCapitale e personale dell’A.M.A., hanno complessivamente controllato e identificato oltre 20 persone che avevano allestito le loro bancarelle. Sequestro di prodotti, tra i quali anche indumenti usati Laè stata rimossa e posta sotto sequestro in via amministrativa da parte dei Carabinieri e degli agenti diCapitale e poi ...