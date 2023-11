Roma Udinese | moviola | «Unico dubbio contatto Llorente-Thauvin»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Una partita tranquilla tutto sommato quella tra, pochi dubbi se non per un: lade La Gazzetta dello Sport Una partita tranquilla tutto sommato quella tra, pochi dubbi se non per un: lade La Gazzetta dello Sport. ANALISI – «Un solo episodio, al 22’ del secondo tempo:viene servito in area, viene acone cade a terra. Le proteste dei friulani non sono veementi e infatti dal replay ci si accorge che il difensore centrale dellainterviene nettamente sulla palla. Massimi è costretto a fischiare molto per gestire una partita di grande fisicità. Il primo giallo, a Joao ...