Roma | truffe anziani | ancora nuovi casi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 novembre 2023) Una banda organizzata che si spostava da Napoli aper truffare denaro, oro, gioielli a carte di credito agli. Blitz all’alba di ieri con 11 persone tratte in arresto. Stando agli inquirenti l’organizzazione criminale aveva base in Campania e puntava a vittime da terza età nella Capitale. Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di estorsione, truffa aggravata ai danni di persone anziane, furto aggravato, ma anche di uso fraudolento di carte di credito, sostituzione di persona, e del delitto di porto illegale di più armi da fuoco. Una organizzazione criminale con decine i colpi messi a segno, 68 quelli riscontrati, e non si esclude possano essere maggiori. Una organizzazione partenopea, dai vertici agli emissari che si recavano ada Napoli per frodare l’anziano ...