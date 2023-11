Roma | sgominata la cricca che truffava gli anziani

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023), 27 novembre 2023 – Nelle prime ore di questa mattina, al termine di una complessa indagine, coordinata dalla Procura die condotta dai poliziotti della Squadra Mobilena e del commissariato Viminale, insieme agli agenti II Gruppo Parioli della Polizia Locale diCapitale, con l’ausilio della Squadra Mobile e della Polizia Locale di Napoli, è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone. Gli indagati, con gravi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, in taluni casi inseriti in contesti di criminalità organizzata, sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di estorsione, di truffa aggravata ai danni di persone anziane ed in stato di minorata difesa, di furto ...