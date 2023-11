Roma | sgominata la banda che organizzava le truffe agli anziani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023) È in corso un’operazione di Polizia di Stato e Polizia locale diCapitale per dare esecuzione a un’ordinanza cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di 11 persone, gravemente indiziate a vario titolo, dei delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di estorsione, truffa aggravata ai danni di persone anziane, furto aggravato, utilizzo fraudolento di carte di credito, sostituzione di persona, nonché del delitto di porto illegale di più armi da fuoco. Attività investigative hanno accertato 68 episodi delittuosi Grazie a meticolose attività investigative sono stati accertati 68 episodi delittuosi che sarebbero riconducibili11 indagati che si ritiene arrivassero dalla Campania per mettere a segno colpi, molti dei quali ai danni di persone anziane. Le attività delle forze ...