Roma ricorda Kennedy | un evento ripercorre i giorni di JFK nella Capitale

Leggi su leurispes

(Di lunedì 27 novembre 2023) “– 60° Anniversario” è il titolo dell’che avrà luogomercoledì 29 novembre dalle ore 10:00 alle 13:30. Per l’occasione, l’Amministrazione diha concesso l’utilizzo della Sala Protomoteca in virtù del valore culturale dell’. Il programma prevede la proiezione di immagini della visita adi J.F., avvenuta l’1/2 luglio 1963, valorizzandone la presenza sulla Piazza del Campidoglio. Sarà presentata una ampia sezione fotografica con documenti di archivi fotografici e video in parte inediti, tra i quali quelli provenienti dall’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, del Pontificio Collegio Americano del Nord. Dell’Archivio ...