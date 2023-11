Roma | potature di urgenza | ecco dove

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 novembre 2023) Una sequenza die l’albero killer tagliato. Su ordine del Comune, dall’alba di ieri gli operatori del Servizio giardini hanno proceduto al taglio delle cime di alcuni alberi che si trovano in via di Donna Olimpia, a Monteverde. Un intervento d’dopo la tragedia dell’albero che si è spezzato e ha ucciso l’82enne. Sul caso indagano i carabinieri forestali, con i vigili urbani del XII Gruppo Monteverde. Ledovrebbero proseguire a ritmo serrato anche oggi, fra le critiche tuttavia dei residenti. «Alberi potati male e nel periodo sbagliato», hanno scritto in riferimento all’intervento del luglio scorso. Al vaglio di chi indaga c’è la vita dell’albero e gli interventi e della manutenzione che lo hanno riguardato negli ultimi anni. L'articolo proviene da Italia Sera.