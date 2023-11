Roma | i Vigili del Fuoco ed il Comune ricordano la strage di via Ventotene

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023), 27 novembre- La mattina del 27 novembre il Comando Provinciale deideldied il, hanno commemorato il XXII Anniversario delle vittime deidele Civili a via. La mattina del 27 novembre del 2001, quattro civili e quattrodeldella Sede di Nomentano, nell’esercizio delle proprie funzioni, persero la vita a seguito di una forte esplosione in un palazzo causata da una fuga di gas. Sono state deposte due corone floreali in memoria delle vittime in prossimità della targa commemorativa e una corona d’alloro presso il monumento commemorativo a Piazza Scarpanto , simbolo deicaduti in quella tragica mattinata. Presenti alla cerimonia il ...