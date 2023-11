Roma | fiume d' acqua in via del Tritone | il disastro di Gualtieri

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un vero e propriod'. Basta poche gocce di pioggia e via del, una delle strade più centrali della Capitale, si trasforma in un corso d'melmosa e sporca che invade i marciapiedi e deturpa il salotto di. Quelle stesse strade percorse dai milioni di turisti che assistono a questo triste spettacolo. E il Campidoglio diresta a guardare.

