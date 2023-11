Roma | disperso bambino di 11 anni in Centro | ritrovato dopo ore di ricerche

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un momento di distrazione e suo figlio di 11scompare tra le vie deldi. Momenti di panico per una turista slovacca che questa mattina è stata costretta a rivolgersi alle Forze dell’Ordine per ritrovare suo figlio, con cui era in giro per le strade delstorico della Capitale. La donna si è presentata dai Carabinieri del Comando diPiazza Venezia la mattina di lunedì 27 novembre per sporgere denuncia di scomparsa del minore. Come raccontato ai militari questa mattina, intorno alle 10, la turista avrebbe riferito che il ragazzo sarebbe scomparso il giorno stesso, mentre entrambi stavano visitando il Colosseo e piazza Venezia. Madre e figlio si trovavano lì alle 9 di mattina, quando lei avrebbe perso di vista l’11enne, andando nel panico. Perde il figlio mentre visitano il ...