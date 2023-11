Roma | “Dammi tutti i soldi” | sfonda la finestra e rapina un disabile in casa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023), paura a San Basilio. Persona con disabilitàta in. Sottratti orologio e gioielli dopo reiterate minacce. La vicenda. San Basilio, paura nello storico quartiere della Capitale. Il motivo sono le operazioni lampo da parte di ladri e malviventi, alcuni esperti e altri leggermente meno preparati ma ugualmente penetranti nella loro brutalità. Nel mirino il piano rialzato di una delle tante villette del quartiere dove ci sono già stati – nel recente passato – segnali d’allarme., anziana uccisa dal crollo di un tronco: l’albero al centro di un incendio due anni fa San Basilio,to in: minacce con un cacciavite L’ennesimo non è bastato a una persona con disabilità, proprietaria dell’abitazione, a evitare il peggio. Improvvisamente un ...