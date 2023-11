Roma | Bove | «De Rossi è stato un esempio per me Ci accomuna la grinta e la cattiveria»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Edoardo, centrocampista della, ha parlato a StarCasinò Sport del suo momento con il club giallorosso Edoardo, centrocampista della, ha parlato a StarCasinò Sport del suo momento con il club giallorosso. PAROLE – «La cosa importante è fare quello che l’allenatore richiede. Il rapporto tra mister e giocatore nasce dalla fiducia: se si fida di te in campo poi alla fine hai un bellissimo rapporto. Questa è la base della relazione e io cerco di fare sempre ciò che Mourinho mi chiede. È difficile diventare un giocatore decisivo se non vai a una determinata velocità. Naturalmente anche la componente tecnica è molto importante. Penso che entrambi questi elementi siano imprescindibili per essere il centrocampista “box-to-box” che il calcio di oggi richiede. Daniele Deè ...