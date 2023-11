Roma | a processo perché tormentava la compagna | “Da oggi indossi quello che voglio io”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le impediva di vestirsi come voleva e limitava la sua vita in ogni momento, facendole terra bruciata con chiunque ritenesse fosse una minaccia per la loro relazione. Un rapporto soffocante, fatto di controllo, violenza e minacce, queste le accuse che pendono su un 27enne originario del Senegal, che dovrà rispondere aper maltrattamenti aggravati, lesioni e violenza sessuale nei confronti di una ragazza. I due sono stati insieme dal 2019 al 2021, ma quando lei ha deciso di lasciarlo a causa degli atteggiamenti violenti e vessatori del 27enne, lui ha insistito ancor di più per rubarle ogni spazio di libertà personale, arrivando anche a violentarla nel 2023, per una foto. Anni di persecuzioni, pedinamenti e minacce che hanno portato la donna a denunciarlo alle autorità. Dal permesso per indossare i vestiti allo stalking: 27enne tormenta la sua ex Le avrebbe ...