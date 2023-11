Riscaldamento nelle scuole | Napoletano ricorda al Comune la loro manutenzione per evitare figuracce degli scorsi anni

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 27 novembre 2023) Caserta. Verifiche impiantidi proprietà comunale. Premesso che • È ormai arrivato l’inverno; • Gli studenti neglipassati sono stati più volte lasciati all’addiaccio per il mancato funzionamentoimpianti didei plessi scolastici; • Non occorre grande memoria per riportare alcuni eclatanti esempi di incresciosi disservizi che hanno fatto cronaca suscitando un vespaio di polemiche ovvero le mancate verifiche agli impianti o la mancanza di singoli pezzi alle caldaie. Atteso che • Non occorre elencare tutte quellein cui i bambini sono stati costretti a rimanereaule gelate con cappotti e giubbotti; • Prevenire è meglio che curare e la prudenza non è mai troppa. Tanto premesso Si chiede 1. se siano state ...