Rincari in vista per i treni in Abruzzo | accordo decennale tra Regione e Trenitalia

(Di lunedì 27 novembre 2023) L'Aquila - Il prossimo dicembre, i costi dei biglietti ferroviari insubiranno un aumento continuo fino al 2033, secondo quanto stabilito nel nuovo contrattoapprovato dalla giunta regionale contalia, dal valore di oltre 686 milioni di euro. Questo comporterà un aumento del 35% per i lavoratori e gli studenti pendolari. Ladovrà versare l'importo stabilito per garantirsi il servizio di trasporto pubblico su diverse direttrici ferroviarie, ottenendo in cambio la garanzia di servizio su diverse rotte.talia, a sua volta, introdurrà cinque nuoviad alta velocità (Etr) con un cofinanziamento regionale di 28,77 milioni di euro. Tuttavia, l'onere finanziario ricadrà sui viaggiatori attraverso l'adeguamento delle tariffe, con un aumento del 15% nel ...