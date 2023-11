Ribollita veloce e cremosa a modo mio | una zuppa a base di cavolo nero

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 novembre 2023) Laè una ricetta tipica toscana, nota in tutta Italia per il suo sapore rotondo e appagante. Si tratta, infatti, didie verdura autunnale, aromatica e irresistibile, solitamente accompagnata da crostoni di pane tostato. È una vera delizia, però, ha un piccolo neo… è piuttosto lunghetta da preparare e se andiamo di fretta, siamo costrette a optare per un altro piatto. Eppure è così nutriente e completa che è un peccato dovervi rinunciare! Ecco perché possiamo provare a velocizzare i passaggi con alcuni trucchetti che facilitano le operazioni e accelerano la cottura! Ma non facciamoci trovare impreparate! Per riuscirci, dovremmo poter contare su un po’ di purè di patate (magari avanzato dalla sera prima) o di patata bollita e schiacciata, su una manciata di fagioli ...