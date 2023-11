Report – Gasparri | Nuova puntata

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 27 novembre 2023) Inchiesta di: «Incarico omesso»reagisce: «Tutto trasparente» Corriere della Sera, di Cesare Zappari, pag. 5 «Sembrava Striscia la notizia…». Maurizioa caldo, ieri sera un minuto dopo la messa in onda delladiche gli ha dedicato la prima parte di un’inchiesta che avra un seguito nelle prossime settimane, cerca di derubricare le accuse che i giornalisti guidati da Sigfrido Ranucci gli hanno rivolto. Al neo capogruppo di Forza Italia al Senato ier contestano di non aver segnalato di essere il presidente di una società di cyber security (la Cyberealm) che si avvale di manager e collaboratori che hanno rapporti con i servizi segreti di Paesi stranieri (Israele in particolare). Secondo l’inchiesta giornalistica,...