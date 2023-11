Report attacca Gasparri | la replica durissima smonta le balle di Ranucci

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023)di nuovo all'attacco del centrodestra. Stavolta tocca a Maurizio. Il nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato, e da pochi giorni ex vicepresidente di Palazzo Madama, è finito nel mirino della trasmissione Rai condotta da Sigfridoha trasmesso un'anticipazione dell'inchiesta che riguarda alcuni presunti (per) "interessi privati di" che non sarebbero mai stati dichiarati in parlamento. Al centro c'è la Cyberealm, "misteriosa società di sicurezza informatica, di cuiè presidente". Secondo il programma difarebbero parte di questa società "manager e collaboratori, sia ufficiali che occulti, con un passato imbarazzante e legati ai servizi segreti di altri Paesi. Alcuni di loro in questo ...